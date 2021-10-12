Учні школи № 162 у Києві переповненій майже на 50 відсотків, мають навчатися у непридатних класах - вони не лише обшарпані, а й несуть небезпеку для здоров'я.
Реалії навчання в 162 столичній школі такі: стіни в грибку і тріщинах, величезна діра в стіні класу, яка виходить прямо в басейн.
Про це розповідає ТСН і називає ще ряд проблем, які там існують.
Батьки розповіли, що діти змушені вчитися в жахливих умовах. Крім грибків і тріщин, ще в закладі зламані туалети і замість панелей у стелі – дірки.
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Батьки не раз скаржилися на це, але в адміністрації школи кажуть, що немає грошей на ремонт і вони нічого не можуть зробити з цим. Батьки в свою чергу кажуть, що гроші на ремонт школи виділялися, але був зроблений неякісний ремонт.
"Чотири рази виділялися кошти на загальну суму 1, 2 млн гривень. Зараз ці роботи не виконувалися або виконувалися частково", - кажуть батьки.
Побачити це все самим журналістам не дозволили - через карантин. Але директор школи №162 Наталія Марченко підтвердила, що проблеми є. В управління освіти зверталася, і чекає фінансування.
Нагадаємо, що школярів змусили копати картоплю замість уроків, розгорівся скандал.
Як повідомляла Politeka, в українській школі вибухнув скандал через туалет
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.