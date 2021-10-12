11 жовтня, близько 16 години, сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Sportowa в місті Шамотули в Польщі - винуватцем ДТП виявився українець.

24-річний українець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу. Про це повідомив сайт місцевої поліції.

Уточнюється, що правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, він збив на "зебрі" літнє подружжя. В результаті 74-річний чоловік загинув на місці, а його 72-річна дружина отримала травми і була госпіталізована в одну з лікарень.

Швидше за все, водій їхав швидко і не пригальмував перед переходом. В автомобілі розбите лобове скло, яке розбили тіла людей.



Водій - громадянин України. Результати огляду показали, що в крові водія виявили 1,52 проміле алкоголю.

Поліцейські вже опитали свідків, склали огляд місця події та іншу документацію, необхідну для подальшого розслідування, яке проводитимуть прокурори.

За скоєне українцю загрожує тюремне ув'язнення. Справу розслідує місцева прокуратура.

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