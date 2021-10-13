Гороскоп на жовтень 2021 спрогнозував, коли представників тих чи інших знаків Зодіаку може підстерігати невдача і небезпека в сфері фінансів.

Астрологи розповіли, перед ким у жовтні, можуть постати подібні виклики. Про це пише видання Рroiezionidiborsa.

Близнюки

Низка проблем буде слідувати одна за одною, і їм, здавалося, не буде ні кінця ні краю. Особливо важко буде в плані матеріальному. Буде потрібно багато спокою, особливо з урахуванням витрат, які прибудуть до кінця місяця і початку наступного.

Стрілець

Буде здаватися, що ви абсолютно все робите не так, а життя просяде по всіх фронтах. Потрібно бути по-справжньому обережними в жовтні, хоча вони і так живуть в постійному стресі. Стрільцям астрологи радять звернути увагу на витрати.

Козоріг

Козерігу доведеться швидко зібратися і вирішити масу проблем, що накопичилися. Також астрологи радять в цей місяць не брати в борг і не давати обіцянки про щось, пов'язане з грошима, і взагалі - потрібно бути акуратніше в питаннях фінансів.

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