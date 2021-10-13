Попередній землетрус тут було зафіксовано 13 липня – його магнітуда склала 2,3 - підземні поштовхи відчувалися в районі села Битків Надвірнянського району.

В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Як повідомив прес-центр Карпатського регіону ІГФ НАН України, поштовхи зафіксували о 10:25.

НП сталася 12 жовтня о 10:25. Точні координати епіцентру: широта 48.61 гр., довгота 24.46 гр. Глибина гіпоцентру 7.4 + -3.8 km.

Місцевим рятувальникам інформації про пошкодження інфраструктури не надходило. Також не було даних про постраждалих в результаті землетрусу.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. За класифікацією ранковий землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зсуваються з місця.

Варто зазначити, що на території вказаного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус.

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