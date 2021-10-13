В аварію потрапили кілька авто

Біля села Стуфчинці Хмельницького району у вівторок, 12 жовтня сталося зіткнення двох автомобілів - в аварії не вдалося уникнути смертей.

Слідчі відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП. Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.

За даними слідства, 30-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на зустрічнута погубив людей, де врізався в "ЗАЗ Славута", за кермом якого був 71-річний житель Хмельницького. На місці ДТП загинула 67-річна жінка. Водіїв автомобілів і пасажирку Volkswagen госпіталізували в реанімацію.

Водія Volkswagen Caddy співробітники поліції затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч.2 статті 286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі, перші кадри.

Також Politeka писала, що фура на великій швидкості влетіла в маршрутку з українцями, є загиблі.