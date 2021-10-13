На 86 - му році життя не стало колишнього директора Чорнобильської АЕС Віктора Брюханова, який очолював станцію в момент фатальної катастрофи 1986 року.

Як пише Politeka.net, про смерть Брюханова повідомили в прес-службі Чорнобильської АЕС. При цьому причина поки не розкривається.

Колектив ЧАЕС приніс свої співчуття рідним і близьким.

Брюханова призначили на посаду директора Чорнобильської АЕС ще в 1970 році, коли станція перебувала тільки в процесі будівництва. Він очолював, як цей процес, так і подальший запуск станції в експлуатацію.

Після трагедії, яка сталася на атомній електростанції 26 квітня 1986 року, Брюханов брав участь у ліквідації її наслідків. Він отримав II групу інвалідності.

Через якийсь час енергетика спочатку відсторонили від керівництва, а потім звинуватили в порушенні правил техніки безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і відправили під суд.

У 1988 році Брюханова засудили до 10 років в'язниці, проте вже 30 вересня 1991 року він зміг вийти на свободу достроково. Після цього Енергетик спочатку повернувся на роботу на Чорнобильській АЕС на посаді начальника техвідділу, а з 1992 року перейшов працювати в структуру Міністерства зовнішньої торгівлі України.

До самої смерті Брюханова жив у Києві, хоча сам він був родом з Ташкента.

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