На 86-м году жизни не стало бывшего директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова, который возглавлял станцию в момент роковой катастрофы 1986 года.

Как пишет Politeka.net, о смерти Брюханова сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС. При этом причина пока не раскрывается.

Коллектив ЧАЭС принес свои соболезнования родным и близким энергетика.

Брюханова назначили на должность директора Чернобыльской АЭС еще в 1970 году, когда станция находилась только в процессе строительства. Он возглавлял, как этот процесс, так и последующий запуск станции в эксплуатацию.

После трагедии, которая произошла на атомной электростанции 26 апреля 1986 года, Брюханов участвовал в ликвидации ее последствий. Он получил II группу инвалидности.

Через какое-то время энергетика сначала отстранили от руководства, а затем обвинили в нарушении правил техники безопасности на взрывоопасных предприятиях и отправили под суд.

В 1988 году Брюханова приговорили к 10 годам тюрьмы, однако уже 30 сентября 1991 года он смог выйти на свободу досрочно. После этого энергетик сначала вернулся на работу на Чернобыльской АЭС в должности начальника техотдела, а с 1992 года перешел работать в структуру Министерства внешней торговли Украины.

До самой смерти Брюханова жил в Киеве, хотя сам он был родом из Ташкента.

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