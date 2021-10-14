Гороскоп на жовтень 2021 року повідає, кому зі знаків Зодіаку доля готує грошові сюрпризи - планети і зірки допоможуть вирішити важливі завдання, знайти спокій і впевненість.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким друга половина жовтня принесе значне поліпшення матеріального становища. Про це пише SlovoFraza.

Тельці

Тельцям дають хороший прогноз на фінансову сферу. Жовтень порадує стабільністю в роботі, зміцненням позицій - керівництво оцінить відданість і завзятість. Для досягнення цілей варто позбутися страху перед невідомим, спробувати щось нове, змінити амплуа.

Близнюки

Близнюкам варто чекати прибутку в жовтні. Покупки в будинок або витрати на близьких людей виявляться вельми вдалими. Проявіть себе з кращого боку на роботі. Місяць подарує масу несподіваних шансів на успіх в кар'єрі. Можна здійснювати дорогі покупки і вкладати гроші в ремонт.

Риби

У фінансах можливі несподіваний прибуток і зростання. Відмінний місяць в роботі. Чекайте прихильності керівництва, прибутку, успішного вирішення виниклих раніше складнощів. Щоб швидше досягти бажаного, Рибам необхідно знайти більше впевненості в своїх силах.

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