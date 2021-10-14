Найбільший прапор в Миколаєві пошкодив вітер.

13 жовтня синоптики оголосили штормове попередження і попередили про сильний вітер.

Великий Державний Прапор України намотався на флагшток, і частково пошкодилася тканина. Пориви вітру в той момент були до 15 м / с.

Як правило в погану і вітряну погоду їх приспускають, але в цей раз. Ближче до другої половини дня вітер ослаб, і пошкоджений прапор розмотався.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні впав найвищий флагшток області.

Відомо, що його встановили нещодавно до Дня Незалежності.

Флагшток звалився на Елітний кросовер Lexus, який був припаркований зовсім поруч.

Про це розповів користувач мережі Сергій Ільїн. За його словами, при установці флагштока біля "арештанки" щось пішло не за планом і він впав.

Очевидці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався

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