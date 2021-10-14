У середу, 13 жовтня, в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої зіткнулися одразу сім автомобілів.

Серед них автобус, мікроавтобус, кілька легкових машин і вантажівка. Деталі повідомили у спільноті "Київ Оперативний" у Telegram.

За наданою інформацією відомо, що аварія сталася ввечері близько 19: 00 на Харківському шосе, 166в, навпроти лікарні. В результаті дорожньо-транспортної пригоди на дорозі утворився затор.

Напрямок у бік метро "Бориспільська" практично було заблоковано.

Як видно на опублікованих кадрах, кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження, а деякі не підлягають ремонту.

Варто нагадати, що поки інформації з приводу постраждалих немає. На місці працювали правоохоронні органи, які встановлюють всі причини дорожньо-транспортної пригоди.

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