Пішла з життя співачка, яку вважали справжнім еталоном і великою артисткою з чудовим голосом - користувачі Мережі стали висловлювати свої співчуття.

13 жовтня не стало відомої оперної співачки Бели Андріївни Руденко. Про це у своєму Фейсбук передали близькі та друзі співачки, пише Politeka.net.

Артистці було 88 років. Белу Руденко назвали видатною українською оперною співачкою з лірико-колоратурного сопрано.

Користувачі Мережі висловили свої співчуття, з приводу смерті артистки:

"Не знав, що ця велика співачка покинула цей світ! Начебто недавно було велике інтерв'ю!", "Померла Бела Андріївна Руденко... велика співачка, еталон. Вічна пам'ять воістину народній артистці! Сльози навертаються... жахлива новина!", "Для мене вона була божеством. При першій і, на жаль, єдиній телефонній розмові я насилу зв'язував слова... настільки У мене було сильне потрясіння, що я чую її голос в телефонній трубці... І тоді ж вона повідомила, що зламала спину. Я так розгубився, що і мізерного відсотка своєї любові не зміг висловити. Жахливо".

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Зазначимо, Бела Руденко народилася в селищі Боково-Антрацит (нині місто Антрацит Луганської області України). Вона закінчила Одеську консерваторію, виступала в Одеському, Київському театрах, а потім і у Великому театрі в Москві. Гастролювала по Союзу і за кордоном.

Закінчила співочу діяльність у 1995 році. Прощальною виставою співачки у Великому театрі оперою П. Чайковського "Іоланта".

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