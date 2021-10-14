У місті Зелена-Гура, що знаходиться на південному заході Польщі, виявили мертвим трудового мігранта з України - він приїхав в країну на заробітки.
Він разом з такими ж заробітчанами жив в одній квартирі. Про це повідомила Укрінформ прес-секретар Окружної прокуратури Єва Антонович.
За даними слідства, чоловік жив у квартирі з ще шістьма громадянами України і працював в ремонтно-будівельній фірмі в місті. Бездиханне тіло українця було виявлено його сусідом по кімнаті з ранку у вівторок, 12 жовтня.
Попередньо правоохоронці запідозрили, що смерть настала насильницьким шляхом, але розтин цю версію спростував. Українець помер від природних причин.
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Антонович додала, що "заробітчанин" мав хронічну недостатність печінки і серця. Надалі експерти проведуть токсикологічну перевірку крові померлого.
Варто відзначити, що хронічна недостатність печінки - патологічний стан, що супроводжує хронічні захворювання печінки, що характеризується руйнуванням печінкової тканини протягом більше 6 місяців з прогресуючим порушенням функції печінки.
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