Українські школярі почали масово викладати в Tik Tok відео, де співають приспів пісні "Батько наш Бандера, Україна - мати", все почалося з бажання провчити вчительку.

У Києві діти вирішили використовувати пісню не тільки для соціальних мереж, нею школярі потролили вчительку, яка не приховувала своєї ненависті до всього українського. Про це повідомляється в Telegram-каналі Vesti.

Учні однієї зі шкіл Києва захотіли провчити вчительку за антиукраїнські погляди і любов до "русского мира" , тому вони запустили флешмоб. Школярі співають пісню про Бандеру під час уроків і на перервах, в класах і роздягальнях, в туалетах і коридорах.

Діти назвали викладача "ватою" і тепер при кожній нагоді починають співати "Батько наш Бандера", влаштовуючи їй психологічні атаки. Вони також запустили флешмоб в соцмережах, де закликають співати цю пісню в класах, коридорах, туалетах і роздягальнях.

Ім'я вчительки Телеграм-канал не називає, відомо лише те, що викладач відмовляється виходити на роботу після "пісенного" булінгу школярів.

Нагадаємо, що школярів змусили копати картоплю замість уроків, розгорівся скандал.

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