У місті Калуш Івано-Франківської області мотоцикліст на великій швидкості влетів у матір і дитину, які переходили дорогу на пішохідному переході.
Відомо, що мати з дитиною переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області.
Трагедія сталася 14 жовтня близько 19:40 на вулиці Богдана Хмельницького. Водій мотоцикла на високій швидкості влетів у матір і дитину, які йшли по пішохідному переходу. Від удару 6-річну дівчинку відкинуло вбік на декілька метрів. На жаль, від отриманих травм дитина померла по дорозі в лікарню. До слова, водій зник з місця ДТП.
У поліції оприлюднили відео з камер спостереження. На ньому видно, як мати з дитиною переходять дорогу на пішохідному переході. Мотоцикліст швидко мчав вперед.
Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: «Алла не змінюється!»
Гвоздьова після конфлікту з Melovin'ом здивувала новою заявою: "І нехай він думає, що я ніхто..."
Солістка KAZKA застукала Дікусар і Харлан за цікавим заняттям: "Як називається ця поза?"
13-річна дочка Кошового з "Квартал 95" змінилася до не впізнаваності, кадри: "Обличчя простіше!"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Через кілька секунд після аварії очевидці підбігли до постраждалої дитини для допомоги.
За результатами проведення цілого ряду оперативно-розшукових заходів транспортний засіб, на якому скоєно дорожньо-транспортну пригоду встановлено та вилучено.
Також з'ясовано хто саме перебував за кермом тієї страшної хвилини — 17-річний житель одного з сіл Кольського району. Водія затримали. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі, перші кадри.
Також Politeka писала, що фура на великій швидкості влетіла в маршрутку з українцями, є загиблі.