У місті Калуш Івано-Франківської області мотоцикліст на великій швидкості влетів у матір і дитину, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Відомо, що мати з дитиною переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області.

Трагедія сталася 14 жовтня близько 19:40 на вулиці Богдана Хмельницького. Водій мотоцикла на високій швидкості влетів у матір і дитину, які йшли по пішохідному переходу. Від удару 6-річну дівчинку відкинуло вбік на декілька метрів. На жаль, від отриманих травм дитина померла по дорозі в лікарню. До слова, водій зник з місця ДТП.

У поліції оприлюднили відео з камер спостереження. На ньому видно, як мати з дитиною переходять дорогу на пішохідному переході. Мотоцикліст швидко мчав вперед.

Через кілька секунд після аварії очевидці підбігли до постраждалої дитини для допомоги.

За результатами проведення цілого ряду оперативно-розшукових заходів транспортний засіб, на якому скоєно дорожньо-транспортну пригоду встановлено та вилучено.

Також з'ясовано хто саме перебував за кермом тієї страшної хвилини — 17-річний житель одного з сіл Кольського району. Водія затримали. Тривають слідчі дії.

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