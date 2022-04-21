24-річна навідниця САУ Тетяна Чубар з Конотопу стала зіркою TikTok після публікації в Мережі роликів зі своєю роботою. До війни блондинка-наводчиця працювала у кондитерській, в інтерв’ю НВ вона розповіла, що про службу у ЗСУ мріяла з дитинства.
«Ще коли мені було 10−11 років тато дуже хотів, щоб я пішла в армію. Взагалі я хотіла вивчитися на медика, на хірурга, піти в армію по медичній лінії. Але в мене не вийшло, тому що батьки розлучилися. Я розуміла, що фінансово ми не потягнемо. І вивчилась на повара-кондитера. Але тільки мені виповнилось 18 років, я пішла в армію — не лікарем, а просто ким було», - розповіла Тетяна.
Свою військову кар’єру вона розпочала статистиком в медичній роті у 2017 році. Потім — декрет за другою дитиною, як вийшла — пішла в реактивну батарею, теж в 58-му окрему мотопіхотну бригаду ім. гетьмана Івана Виговського заряджаючою.
«Після декрету, вже в 2019 році, я пішла в екіпаж [у самохідній артилерійській установці (САУ) екіпаж складається з командира гармати, номера обслуги, навідника і механіка-водія]. Коли дзвонила командиру, не було посади. Я прийшла і кажу: хочу назад, на службу, все. Костянтин Сергійович Вітер [командир] відповів: в мене є посада тільки номером обслуги. Там треба носити снаряди. Я кажу, що готова: треба — буду носити, треба — буду все робити. Бо хочу назад повернутися», - розповіла навідниця.
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Тетяна Чубар зазначає, що у військовій справі знайшла себе.
«На той час мені казали: ото тобі воно треба? В мене вже була УБД [документ учасника бойових дій]. Але не з цього приводу я йшла назад в армію. Мені просто подобається, я себе тут знайшла. Рідні не хотіли, аби я служила. Але я стояла на своєму і пішла на контракт», - говорить військова.
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