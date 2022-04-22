Тільки за минулу добу українським захисникам вдалося збити три ворожі літаки. І це ще не все.

Також, згідно з даними Генштабу ЗСУ, також за вчорашній день було збито три вертольоти і дев'ять БПЛА. Повітряні цілі буквально падали один за іншим.

Також повідомляється, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, а також чотири артилерійські системи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області, в районі Ізюма, збиті два ворожих винищувачі на висоті 6 тис.метрів.

"Сьогодні підрозділами Повітряного командування "Схід" у взаємодії з силами операції Об'єднаних сил у Харківській області ліквідовано два ворожі літаки. За попередніми даними, знищені російські винищувачі типу Су-34 і Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті близько 6 000 метрів в районі Ізюма«, - повідомили в повітряному командуванні»Схід".

Також з'явилися кадри з місця аварії вертольотів. Як повідомлялося К - 52 і Мі-8 були знищені двома пострілами.

Нагадавши, окупанти несуть великі втрати на Луганщині-до лікарні Нової Зеландії звозять сотні поранених і десятки вбитих.

Також Politeka.net писала, що росіяни планували в один етап захопити Україну.

Крім того Politeka.net писала, що українські захисники підірвали міст прямо під носом у окупантів.