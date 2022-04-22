Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Зараз все більше йдуть активні бої за Донбас і Нацгвардія показала, як знищила ворожі танки в Рубіжному, опублікувавши відео в Фейсбук.
"Ворожі війська позбавили людей спокійного життя і житла, щоб потім використовувати їх стіни для прикриття. Але це не заважає українським воїнам перетворювати машини вбивств на металобрухт. Слава героям України, які ведуть бої за Рубіжне!",- було написано у Фейсбук.
Українці відразу почали коментувати публікацію:
"Бережи вас Боже! Ви сильні, мужні. Ми молимося за вас, віримо у вашу силу. Повертайся з перемогою без втрат і неушкодженими", " Нехай Господь вас береже! Ми молимося за Вас і чекаємо Перемоги!!! Слава Україні!", "Кращий".
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