Відеозвернення російських вояк з'явилося в мережі. На кадрах чоловіки у військовій формі стверджують, що добровільно вирушили воювати в Україну, проте раптово виявилося, що командування хоче використовувати їх просто як гарматне м'ясо.
"Ми є добровольчим загоном з Російської Федерації, покликаним надати допомогу діям на територіях Луганської народної республіки. Всі хлопці виявили бажання взяти участь у спеціальній військовій операції. Після прибуття на територію Луганської республіки місцеве управління використовувало особовий склад не за призначенням. Без відповідної підготовки випускали на лінію фронту, без будь-якої взаємодії зі Збройними силами Луганської народної республіки і "народної міліції",-поскаржився на відео горе-окупант.
Як результат добровольці вирішили просто втекти з поля бою. Однак і тут у них виникла проблема: багато з них опинилися з далекосхідних регіонів Росії, і тепер у них просто немає грошей, щоб дістатися додому. При цьому російське "командування" проблеми добровольців просто ігнорує.
"Будь-якої допомоги від керівництва немає. Скажімо так: відправляли людей просто на забій", - підсумував військовий.
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У мережі тут же почали коментувати цей інцидент.
"За гроші вони пішли! Ставлять своє життя на одні ваги з грошима!", "Молодці хлопці, поїхали допомогти своїм дружинам, вкрасти в українців по пральній машині, Так тримати, целофанових мішків на всіх вистачить!!!", "Відео називається "коли залишився без пралки"", "коли їхав за котлетами по-київськи, і тільки на місці з'ясувалося, що фарш будуть робити з тебе", "Допомагачі. Тепер додому пішки через всю країну. Може прозріють", - пишуть люди.
Нагадаємо, армія рф залишає пастки-дрони, українців попередили про небезпеку.
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