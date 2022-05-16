Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський. Він зазначив, що для успіху української армії на цьому напрямку необхідне дотримання кількох умов.
«Ми повинні мати перевагу над противником, ми повинні перехопити оперативну і тактичну ініціативу. Ми повинні бути прикриті з повітря, тому що нам доводиться діяти проти угруповання ворога, у якого "непотоплюваний авіаносець" під назвою Крим і необмежені можливості з постачання і забезпечення цього "авіаносця"», - розповів експерт.
Він зазначив, що у ЗСУ вже є надійні плацдарми на Лівому березі Дніпра. Тепер українським військовим залишилося знищити позиції ворога на Правобережжі і утримати переправи через Дніпро, розташовані на території Херсонської області.
«Для нас важливо, щоб ця операція була ретельно підготовлена з гарантією перемоги. Ми маємо всі шанси зробити її такою», - заявив Грабовський, зазначивши, що для цього потрібен час, зосередженість і високий рівень координації і здібностей всіх учасників операції.
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