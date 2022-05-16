Україна може перемогти Росію завдяки озброєнню, яке знаходиться в її розпорядженні.

Про це в інтерв'ю для інтернет-проекту CALIBER розповів азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде. Він упевнений, що Україна вийде переможницею з цієї війни.

"Однозначно можна сказати, що зброя української армії, яка переможе російську армію – це протитанкові засоби", - уточнив експерт.

Рустамзаде зазначив, що ця війна ще до її початку супроводжувалася численним інформаційним шумом. У ньому особливо помітно виділялася точна і прагматична інформація від британських аналітичних центрів. За словами експерта один з таких центрів-RUSI-точно змалював ситуацію, яка спостерігається зараз.

"Українська армія має шанси саме на суші. Мабуть, це розуміли всі військові, що українська армія при її можливостях, вони враховували, що російська армія буде використовувати методи класичної війни, методи воєн старого покоління – кінця 80-х - 90х, з масовим залученням танків", - уточнив Рустамзаде.

Він зазначив, що поки Західні армії розвивалися і розробляли новітнє озброєння і змінювали тактики бою, Росія лише злегка модернізувала свої збройні сили, проте за фактом продовжує використовувати застарілу тактику. За словами Рустамзаде, саме це і допомогло Україні.

"Найбільші втрати, найпотужніших збитків завдали протитанкові ракетні засоби і звичайні гранатомети. Українські сили спеціальних операцій стали взаємодіяти з територіальною обороною: вони влаштували війну в засадних комунікаціях", - розповів експерт.

За його словами, саме ця "війна засідок" і стала сильною стороною України.

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