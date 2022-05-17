Три вертольоти Мі - 17 зі Сполучених Штатів Америки поставили в Україну і виконують бойові завдання. Про це повідомив кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч.
Варто відзначити що це перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.
Також за інформацією журналіста, в Україну вже прибули 60% з 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках цього пакету.
Раніше ми повідомляли, що радник глави офісу президента і представник переговорної групи Михайло Подоляк відповів на пропозиції деяких політиків "зберегти обличчя росії", віддавши їй частину українських територій. За словами радника, деякі західні лідери хочуть завершення війни, а ще просять віддати кремлю частину територій, щоб "зберегти обличчя росії".
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"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі і Маріуполя? Дивовижна логіка, але, якщо ці політики хочуть віддати росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - написав Подоляк у Twitter.
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