Стало відомо про постачання в Україну трьох вертольотів Мі-17 з Америки.

Три вертольоти Мі - 17 зі Сполучених Штатів Америки поставили в Україну і виконують бойові завдання. Про це повідомив кореспондент американського журналу Foreign Policy Джек Детч.

Варто відзначити що це перші з 11 вертольотів Мі-8 і Мі-17, поставки яких передбачені пакетом американської військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

Також за інформацією журналіста, в Україну вже прибули 60% з 209 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках цього пакету.

Раніше ми повідомляли, що радник глави офісу президента і представник переговорної групи Михайло Подоляк відповів на пропозиції деяких політиків "зберегти обличчя росії", віддавши їй частину українських територій. За словами радника, деякі західні лідери хочуть завершення війни, а ще просять віддати кремлю частину територій, щоб "зберегти обличчя росії".

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі і Маріуполя? Дивовижна логіка, але, якщо ці політики хочуть віддати росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими: перші подробиці від ЗМІ.

Як повідомляла Politeka, "Після такого, що я побачив, ні...": окупанти панічно біжать додому після масових втрат на Донбасі.

Також Politeka писала, що Рано гроші витрачати: окупанти скаржаться, що у них віднімають виплати за поранення, аудіоперехоплення.