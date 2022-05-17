Радник глави офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович у вечірньому ефірі У Марка Фейгіна торкнувся питання Криму. Так, за словами спікера, Заява Кремля про "територіальні суперечки" з приводу Криму свідчить про те, що Росія морально готує населення до здачі півострова.

"До цього ж не було ніяких територіальних суперечок, був "референдум людей", який "навіки вирішив бути з росією", а тепер виявляється, що це територіальні суперечки між Росією і Україною. Пєсков ніколи просто так нічого не говорить. Або його застали зненацька, і він обмовився. Але я в це не дуже вірю. Заміна політичного словника завжди означає заміну політичної позиції. І вони пішли за принципом продажу майбутньої мирної угоди, в якій Крим буде "територіальною суперечкою", - вважає Арестович.

Раніше ми повідомляли, що радник глави офісу президента і представник переговорної групи Михайло Подоляк відповів на пропозиції деяких політиків "зберегти обличчя росії", віддавши їй частину українських територій. За словами радника, деякі західні лідери хочуть завершення війни, а ще просять віддати кремлю частину територій, щоб "зберегти обличчя Росії".

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