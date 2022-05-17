Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля він зосередив на Донецькому напрямку.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, згідно з повідомленням, на Слобожанському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони, на Харківському напрямку зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ, а на Слов’янському здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве та посилював угруповання військ.

Також повідомляється, що на Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине ворог зазнав втрат та відійшов. На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, однак без успіху.

На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар. Він також буз безуспішним.

Тим часом в акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, окупанти ведуть підйомно-рятувальні роботи на місці знищення російського десантного катера.

Всього за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.

Нагадаємо, названо можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялось, що Подоляк жорстко відповів на пропозицію "зберегти обличчя росії".

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти скаржаться, що у них забирають виплати за поранення - нове аудіоперехоплення.