Розмова глави Пентагону США Ллойда Остіна і міністра оборони рф Шойгу не дає грунт для переговорного процесу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Politeka.

"Ця розмова - чисто обмін думками. Другий момент полягає в тому, що геополітичне завдання цієї війни для США - побудова нового світопорядку. Завдання в геополітичному плані-завдати максимально військової поразки росіянам.

Тут немає місця припиненню вогню. Це може тільки повного військового розгрому російських військ в Україні. Інакше завдання геополітики не будуть вирішені. А якщо не вирішені завдання війни, значить війна повториться", - стверджує Жданов.

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