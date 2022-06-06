Примітно, що на дивне положення рук і ніг володимира путіна звертають увагу не вперше.

Дивна поведінка президента країни-агресора рф Володимира Путіна на зустрічі з пропагандистським журналістом "Росії-1" стало предметом обговорення. Під час цієї зустрічі він важко зітхав і хапався за стіл.

На це звернув увагу журналіст Олександр Крамаренко.

Журналіст вказав на те, що під час розмови у путіна тряслися руки. Більш того, щоб вгамувати тремор президент рф постійно хапався за стіл і ручки крісла. Також можна помітити, що під час інтерв'ю російський диктатор постійно покашлює. Можливо, йому дійсно недовго залишилося.

Коментатори під відео відзначили, що можливо путіну дійсно недовго залишилося і вказали на те, що у нього ще й ноги смикалися: "Круто, тремор. Нерви вже не контролює", "У нього ще й ніжки дригаються"," вмирає старий, недовго йому залишилося", "Цей зламається, нового двійника випустять".

Примітно, що на дивне становище рук путіна звертають увагу не вперше. Так, на зустрічі з Міністром оборони рф сергієм шойгу російський президент час від часу хапався за стіл і мусолив стільницю.

Нагадаємо, у путіна закотили істерику через нові санкції проти дітей чиновників.

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