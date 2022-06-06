У мзс рф пригрозили Шрі-Ланці після арешту літака "Аерофлоту" з піратською реєстрацією.

Як повідомляє місцеве видання News 1st, високий комерційний суд Коломбо призупинив арешт літака російської авіакомпанії "Аерофлот" після погроз з боку Росії.

Минулого тижня цей же суд заборонив російському літаку Airbus A330 залишати країну до 16 червня. Рішення було прийнято на вимогу лізингової компанії з Ірландії Celestial Aviation.

Борт в кінці квітня змінив бермудську реєстрацію (VQ-BMY) на російську (RA-73702).

У зв'язку з арештом літака мзс росії викликав посла Шрі-Ланки і попередив його, що інцидент може зробити "негативний вплив на традиційно дружні двосторонні відносини".

Після цього Генеральний прокурор Шрі-Ланки подав клопотання про призупинення арешту, яке суд задовольнив.

Станом на 12:25 за київським часом літак все ще залишався в міжнародному аеропорту імені Соломона Бандаранаїке в столиці Шрі-Ланки.

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