Російські окупанти намагатимуться взяти Сєвєродонецьк під повний контроль, вирішальні бої за місто відбуватимуться протягом найближчого тижня.

Про це повідомляється в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російське керівництво встановило 26 червня як крайній термін для виходу військ рф до адміністративного кордону Луганської області.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

На думку аналітиків ISW, відштовхування від певних дат та часових термінів призведе до загострення бойових дій. Мріючи взяти Сєвєродонецьк, окупанти планують рух на захід у бік адмінкордону Луганщини.

Також повідомляється, що російські окупанти активізують операції з метою перекриття українських комунікацій вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб підтримати ескалацію в районі Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Експерти відзначають, що партизани заважають росії зміцнювати контроль над окупованими територіями та не дозволяє російській владі публічно підтримати їх "приєднання".

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