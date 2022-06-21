Російських загарбників зупиняли наші воїни, але вони пробувати штурмувати далі.

На даний момент загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил України, їм вдалося взяти під повний контроль Тошківку, що в Луганській області. Про це розповів голова районної Військової адміністрації Роман Власенко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

При цьому ситуація в Сєвєродонецьку продовжує бути напруженою. За Сєвєродонецьк тривають бої - цей тиждень може бути вирішальним, а бої ще інтенсивнішими. Росіяни маневрують і навколо Сєвєродонецька.

"Були повідомлення про маневри військової техніки та особового складу навколо Сєвєродонецька з боку Тошківського напрямку. На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між долиною і гірським", - розповів голова районної Військової адміністрації.

ЗСУ зупинили їх на цьому напрямку, але штурмувати росіяни знову будуть.

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