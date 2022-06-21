На даний момент загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил України, їм вдалося взяти під повний контроль Тошківку, що в Луганській області. Про це розповів голова районної Військової адміністрації Роман Власенко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
При цьому ситуація в Сєвєродонецьку продовжує бути напруженою. За Сєвєродонецьк тривають бої - цей тиждень може бути вирішальним, а бої ще інтенсивнішими. Росіяни маневрують і навколо Сєвєродонецька.
"Були повідомлення про маневри військової техніки та особового складу навколо Сєвєродонецька з боку Тошківського напрямку. На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між долиною і гірським", - розповів голова районної Військової адміністрації.
ЗСУ зупинили їх на цьому напрямку, але штурмувати росіяни знову будуть.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
В РНБО терміново попередили українців про особливу небезпеку 22 червня: "Саме в цей день..."
Тарифи на газ і тепло під час війни: прийнято рішення, якими вони будуть і що робити з боргами
"Загрожує тяжкими наслідками": українці масово отруїлися популярною стравою, що відомо
Дають 72 години: членів "кремлівських" сімей повертають до росії
Нагадаємо, що в Міноборони оцінили можливість атаки з Білорусі.
Як повідомляла Politeka, названо ім'я політика, який мітить у президенти рф і обіцяє анексувати всю Україну.
Також Politeka писала, що Рф очікують серйозні зміни, Піонтковський поділився прогнозом.