Стало відомо, що тепер чекає на російських окупантів,коли більшість українських військ відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєвєродонецьку.

Свіжі дані британських розвідників оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 26 червня.

Розвідники пояснюють, що в квітні 2022 року росія переглянула свій план кампанії з метою окупації більшої частини України та перейшла до більш цілеспрямованого наступу на Донбасі. Захоплення Сєвєродонецька росією, за даними британців, є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети.

Цінність Сєвєродонецька для окупантів експерти пояснюють тим, що цей населений пункт був великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець.

"Однак це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед них просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька", — додають британські розвідники.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що дії ЗСУ в районі Сєвєродонецька – це тактичне перегрупування наших військ, відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги.

Він підкреслив, що рф застосовує "маріупольську тактику", стираючи місто з лиця землі. В таких умовах тримати оборону на руїнах Сєвєродонецька неможливо. У зв'язку з цим українські війська відійшли на височини в Лисичанська.

Нагадаємо, окупанти запустили ракету критично низько над українською АЕС.

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