Пожилую женщину чуть не раздавила толпа около секонд-хенда, чья вывеска рекламировала скидки в 70%

Об этом пишет популярный канал в Telegram.

Толпа, ожидающих открытие магазина одежды бывшей в употреблении, едва не задавила женщину в возрасте.

Инцидент произошел в Днепропетровской области городе Каменское. В сделанном видео можно наблюдать, как масса людей стремиться прорваться в секонд-хенд. Пришла туда и невольная героиня ролика.

Возможно, что пожилая женщина не ожидала такого ажиотажа. На двери реклама сообщала, что скидки в этот день будут до 70%. Все это спровоцировало штурм при открытии дверей охранником магазина.

Каким чудом упавшей женщине удалось выбраться из-под ног обезумевшей толпы неизвестно. Может быть люди, которые не были в первых рядах, пожалели и немного сбавили напор. Пенсионерка, стоя на четвереньках, успела выбраться из толпы.

К сожалению, подобные случаи не редкость при открытии секонд-хендов. Стремясь дешево приобрести вещь, люди порой забывают о человеческом облике.

Стоит отметить, что некоторые личности все же попытались помочь пенсионерке подняться на ноги. Возможно, это и спасло женщину от участи быть раздавленной.

Остается только призвать всегда оставаться людьми и не терять чловеческий облик.

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