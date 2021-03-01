Народный депутат Украины Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине

Ряд СМИ пишут, что за рулем Toyota он вроде бы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.

В сети сообщают, что ДТП с нардепом произошло на автодороге возле города Стрый Стрыйского района Львовской области.

Отмечается, что водитель и пассажир автомобиля Jeep, который протаранила Toyota, якобы получили телесные повреждения и "пострадавших доставили в больницу".

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28 февраля их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

На данный момент известно, что сотрудники посольства отозваны из заграничной командировки, в их отношении начинается дисциплинарное расследование.

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