Украинские врачи прооперировали парня, который более 16 лет жил с неправильно установленным диагнозом
Об этом сообщает "Детская больница на Орлика. Львов" в Фейсбук.
В ортопедо-травматологическом отделении Львовской детской клинической больнице прооперировали 18-летнего юношу с торсионной дистонией.
Медики отмечают, что операция прошла успешно, поэтому надеются, что он будет иметь возможность ходить и жить полноценной жизни.
Мама прооперированного Владимира рассказала, что у ее сына в два года начали отказывать ноги. В течение долгого времени врачи ставили различные диагнозы, в итоге парню поставили диагноз ДЦП.
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Семья 16 лет жила с этим диагнозом, но однажды женщина увидела по телевидению программу о ребенке с подобным и начала бить тревогу.
Когда ребенка снова начали обследовать, выяснилось, что диагноз был ошибочный, на самом деле у Владимира – торсионная дистония.
Парень начал прием одного из препаратов и его состояние сразу улучшилось, позже Владимиру провели реконструктивные операции обеих стоп.
Чтобы он смог начать ходить и жить полноценной жизнью - парню будут вынуждены провести еще несколько операций по восстановлению опорно-двигательного аппарата.
Видео - здесь.
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