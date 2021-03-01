Контролеры продолжают «охотиться» на детей в трамваях

Об этом рассказывают украинц в Facebook.

«Сегодня, во Львове в трамвае №1 в 19:00 часов две женщины, не показывая никаких удостоверений или жетонов, вызвали наряд полиции к моей 10-летней внучки том, что у ребенка не было при себе ученического билета», - сообщил один из львовян.

Агрессивным и хамским поведением они вызвали у ребенка истерику, «которую мы с женой не можем прекратить уже два часа».

Бабушка ребенка согласилась оплатить штраф, но просила выписать ей квитанцию, поскольку не имела при себе нужной суммы.

«Но так называемые контролерки, не обращая внимания ни на слезы и испуг ребенка, ни на близкое к обмороку состояние пожилой женщины, вытащили их из трамвая..., требуя уже снимать деньги в банкомате», - добавляет мужчина.

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Об этом сообщается на сайте МОЗ "Коронавірус. інфо".

За сутки в Украине привили всего 90 человек. Согласно данным портала, за день в Донецкой области области вакцины получили 50 человек, в Луганской и Херсонской - по 20.

За весь период вакцинации в Украине привили 3141 гражданина, в лидерах среди регионов - Черкасская область (270 человек).

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