В Черкасской области мужчина забил ногами подругу досмерти
Об этом сообщили в прессслужбе Черкасской областной прокуратуры.
Каневский горрайонный суд признал виновным жителя Канева в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти потерпевшего.
Правоохранители установили, что обвиняемый в июле 2020 года, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей - он наносил ей удары руками и ногами по голове и туловищу.
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От полученных травм, которые классифицировали как тяжкие телесные повреждения, потерпевшая скончалась. Назначенное наказание мужчине - 8 лет лишения свободы.
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На данный момент известно, что сотрудники посольства отозваны из заграничной командировки, в их отношении начинается дисциплинарное расследование.
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