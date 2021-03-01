В Черкасской области мужчина забил ногами подругу досмерти

Об этом сообщили в прессслужбе Черкасской областной прокуратуры.

Каневский горрайонный суд признал виновным жителя Канева в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти потерпевшего.

Правоохранители установили, что обвиняемый в июле 2020 года, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей - он наносил ей удары руками и ногами по голове и туловищу.

От полученных травм, которые классифицировали как тяжкие телесные повреждения, потерпевшая скончалась. Назначенное наказание мужчине - 8 лет лишения свободы.

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