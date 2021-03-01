В Закарпатской области по улице шла обнаженная женщина
Женщину без одежды заметили на одной из улиц Виноградова.
Как сообщили пользователи Фейсбук, в полдень на улице Коммунальной шла частично обнаженная женщина.
На фото видно, что она шагала по проезжей части дороги без обуви и нижней части одежды.
В комментариях пользователи допустили, что женщина могла оказаться в таком виде "не по своей воле".
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Также на Харьковщине за сутки не вакцинировали ни одного медика
Об этом сообщается на сайте МОЗ "Коронавірус. інфо".
За сутки в Украине привили всего 90 человек. Согласно данным портала, за день в Донецкой области области вакцины получили 50 человек, в Луганской и Херсонской - по 20.
За весь период вакцинации в Украине привили 3141 гражданина, в лидерах среди регионов - Черкасская область (270 человек).
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