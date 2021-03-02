Верховная Рада назначила дату внеочередных выборов

Нардепы поддержали проект постановления о назначении внеочередных выборов Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области и Малолюбошанського сельского председателя Ривненской области, передает "Цензор.нет".

Кроме того, Рада назначила внеочередные выборы Теребовлянского городского председателя Тернопольской области, Липовецкого городского головы Винницкой области и Комарнивского городского головы Львовской области.

Выборы назначены на 31 октября 2021 года.

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Заведующий отделением реанимации для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко сообщил, что из 24 сотрудников его отделения согласились сделать прививки только двое.

«Если честно, мне немного стыдно, потому что из всего отделения моего, из 24 сотрудников, только двое согласились на вакцинацию — это я и ещё одна медсестра. Возможно, это моя недоработка», — отметил врач.

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