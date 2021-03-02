Умер мальчик из Винницкой области, получивший ожоги во время игры со спичками

1 марта в реанимационном отделении Шаргородской больнице умер четырехлетний мальчик, который 28 февраля, во время пожара, получил ожоги 90% тела.

Мальчик играл со спичками, на ребенке была синтетическая одежда, которая быстро загорелась. Мальчик получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей и дыхательных путей.

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Заведующий отделением реанимации для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко сообщил, что из 24 сотрудников его отделения согласились сделать прививки только двое.

«Если честно, мне немного стыдно, потому что из всего отделения моего, из 24 сотрудников, только двое согласились на вакцинацию — это я и ещё одна медсестра. Возможно, это моя недоработка», — отметил врач.

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