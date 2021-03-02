19-летняя девушка вышла замуж за мужчину старше её на 40 лет, несмотря на косые взгляды, супруги продолжают жить вместе

Об этом пишет "znaj.ua".



Молодая девушка Алена сделал свой выбор в пользу седовласого мужчины, ставшего ее мужем. Жизнь героини этой истории прошла в селе, её родители рано ушли из жизни. Сначала умер отец Игорь, когда Алене было 3 года.

Когда её было 12 лет, мать также скончалась. На тот момент родительнице было 55 лет.

Нужно отметить, что девушка с детства хорошо училась, была послушной. Всегда оказывала помощь по хозяйству.

Потом опеку над ребенком оформила тетя Марина, являющаяся дальней родственницей покойных родителей. Некоторое время тетя Марина провела с осиротевшим ребенком. Затем уехала к себе в другой город. Забрать с собой девочку не получилось.

Тетя названивала по телефону, контролируя издалека подростка. Ближайший сосед 55-летний Евгений часто помогал девочке по хозяйству. У него была работа в лесничестве.

Когда зародились чувства, Алена не помнит, только они решили пожениться через некоторое время. Тогда невесте было 19 лет, а жениху 61 год. Не все восприняли однозначно подобный брак.

Например, тетя Марина выразила свое несогласие.

Но молодожены стали жить вместе. Постепенно обзавелись хозяйством, вскоре у пары появился сын. Прошло около семи лет после того, как Алена и Евгений приняли судьбоносное решение. Их сыну Артему исполнилось пять. Женщина уверена, что на разницу в 40 лет она никогда не обращала внимание.

За мужем ей приходится ухаживать, поскольку за эти годы он сильно сдал. Иногда ему трудно выходит из дома. Уход за ним осуществляет супруга, на которой к тому же и хозяйство.

Напомним, пару с разницей в 51 год осудили родные.

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