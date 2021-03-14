В Херсонской области похоронили первоклассницу Машу Борисову. Девочку нашли мертвой после четырех дней поисков

Жители Счастливого простились с погибшей 12 марта. На похороны собралось все село, передает 24tv.ua.

Гроб с телом Маши пронесли по улицам, останавливаясь возле мест, где она любила играть. Также в последний путь ее провожали мимо школы, где она училась в первом классе. Люди приносили цветы и игрушки на похороны 7-летней девочки.

Напомним, Маша пропала 7 марта, отпросившись вечером у мамы погулять на улице. Когда дочь не вернулась, женщина подняла на уши все село и полицию, в этот же день начались масштабные поиски ребенка.

Труп девочки обнаружили 11 марта в сарае. Она была завернута в полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.

В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.

Есть информация, что в совершении преступления подозревается сразу несколько человек - крестный отец девочки и собственник сарая, в котором был найден труп.

Ранее появились данные, что первоклассница гуляла на улице вместе с 10-летним старшим братом. В какой-то момент она побежала к остановке, чтобы встретить отца с работы - они с матерью в разводе. После этого девочку, около 17.30, якобы еще раз видели вместе с детьми. О пропаже в полицию заявили в 20.00.