В Херсонской области похоронили первоклассницу Машу Борисову. Девочку нашли мертвой после четырех дней поисков
Жители Счастливого простились с погибшей 12 марта. На похороны собралось все село, передает 24tv.ua.
Гроб с телом Маши пронесли по улицам, останавливаясь возле мест, где она любила играть. Также в последний путь ее провожали мимо школы, где она училась в первом классе. Люди приносили цветы и игрушки на похороны 7-летней девочки.
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Тело 7-летней Маши нашли в сарае на Херсонщине, всплыли детали пропажи девочки: что случилось в роковой день
Напомним, Маша пропала 7 марта, отпросившись вечером у мамы погулять на улице. Когда дочь не вернулась, женщина подняла на уши все село и полицию, в этот же день начались масштабные поиски ребенка.
Труп девочки обнаружили 11 марта в сарае. Она была завернута в полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.
В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.
Есть информация, что в совершении преступления подозревается сразу несколько человек - крестный отец девочки и собственник сарая, в котором был найден труп.
Ранее появились данные, что первоклассница гуляла на улице вместе с 10-летним старшим братом. В какой-то момент она побежала к остановке, чтобы встретить отца с работы - они с матерью в разводе. После этого девочку, около 17.30, якобы еще раз видели вместе с детьми. О пропаже в полицию заявили в 20.00.
"На кол такого подлеца нужно посадить, и это ему еще и мало будет"; "У каждого есть дети, внуки, разве так можно поиздеваться над девочкой", - пишут пользователи в Сети.
Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .
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