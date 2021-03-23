Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок

Об этом идет речь в постановлении правительства от 22 марта

В одном из пунктов постановления говорится, что в "красных" зонах распространения коронавируса запрещается "пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

По закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования;

Согласно решению Кабмина, ппод запрем также работа подвесных канатных дорог.

Кроме того, отмечается, что в случае установления "красного" уровня эпидемической опасности во время оздоровительной смены в детском учреждении оздоровления и отдыха, работа такого заведения продлится до конца указанного изменения с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса. Сейчас в "красной" зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области.

Отметим также, что ранее Кабмин принял решение о том, что местные органы власти самостоятельно решают вопросы ужесточений по работе общественного транспорта. В Киеве решили транспорт не останавливать.

Напомним про ужесточение карантина в Украине, что будет с транспортом: «Кабмин принял решение…»

Как сообщала Politeka, третий локдаун не за горами: в МОЗ снова обновили карантинное зонирование, "красных зон" стало больше.

Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление про тотальный локдаун в Украине,: "На этой неделе..."