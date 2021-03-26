Стало известно, будут ли украинцы переводить стрелки на летнее время

Об этом сообщает Минэкономики, передает "Интерфакс Украина".

Так, Верхованая Рада не смогла принять необходимый законопроект, и Кабмин также не рассмотрел данный вопрос, хотя изначально это было в планах правительства.

Поэтому 28 марта в 3:00 украинцам нужно перевести время на час вперед.

К слову, в Украину доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили на сайте посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.

Первая партия 1,915 млн доз препарата CoronaVac уже в стране.

Известно, что указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность.

Она широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде , Малайзии и т. д.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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