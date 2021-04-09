Украинцам пообещали еще одну бесплатную медицинскую услугу

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Нововведение станет доступным с 1 июля 2021 года.

Так, пациенты с психическими заболеваниями смогут получить медицинскую помощь на дому после завершения острого течения болезни.

Мобильная мультидисциплинарная бригада медиков будет выезжать к пациенту и работать с ним по индивидуальному плану лечения.

Бесплатными для пациента будут:

психиатрическое освидетельствование и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации;

проведение психодиагностических тестов;

контроль за состоянием, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Для предоставления такой медуслуги необходимо иметь направление от врача, с которыми подписана декларация или от психиатра.

К слову, согласно закону, принятому еще в 2011-м, каждый год пенсионный возраст увеличивался на полгода

Речь о повышении пенсионного возраста только для женщин. В 2021-м произойдет последний этап, таким образом возраст для выхода на заслуженный отдых с 55 вырос еще на пять лет, и теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.

Следовательно, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

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