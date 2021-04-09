В Украине хотят отменить бесплатный проезд в транспорте
Об этом в эфире украинского телеканала рассказал заместитель Министра соцполитики Виталий Музиченко.
По его словам, в ведомстве уже разработан документ, предусматривающий замену льгот соответствующими выплатами.
"Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к 4 видам транспорта – городскому, пригородному, междугородному и т.д. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную.
С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре", - отметил чиновник.
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Чиновники на местах якобы смогут сами определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета.
Крме того мы писали, что украинцам пообещали еще одну бесплатную медицинскую услугу.
Нововведение станет доступным с 1 июля 2021 года.
Так, пациенты с психическими заболеваниями смогут получить медицинскую помощь на дому после завершения острого течения болезни.
Мобильная мультидисциплинарная бригада медиков будет выезжать к пациенту и работать с ним по индивидуальному плану лечения.
Бесплатными для пациента будут:
- психиатрическое освидетельствование и помощь;
- индивидуальный план лечения и реабилитации;
- проведение психодиагностических тестов;
- контроль за состоянием, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.
Для предоставления такой медуслуги необходимо иметь направление от врача, с которыми подписана декларация или от психиатра.
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