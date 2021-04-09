Украинцам показали разбитые бутылки, нынче дорогущего, масла прямо на полу популярного супермаркета

В Telegram-канале "Черный список" показали фото из супермаркета, где на полу лежат бутылки подсолнечного масла, которое сейчас стоит баснословных денег.

Среди пластиковых бутылок виднеется и оливковое масло в стеклянной таре - часть из них разбилась.

"Даже полки трещат от этих цен на подсолнечное масло", - подписал фото автор публикации.

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Кроме того мы писали, что украинцам пообещали еще одну бесплатную медицинскую услугу.

Нововведение станет доступным с 1 июля 2021 года.

Так, пациенты с психическими заболеваниями смогут получить медицинскую помощь на дому после завершения острого течения болезни.

Мобильная мультидисциплинарная бригада медиков будет выезжать к пациенту и работать с ним по индивидуальному плану лечения.

врач, больница, коронавирус

Бесплатными для пациента будут:

  • психиатрическое освидетельствование и помощь;
  • индивидуальный план лечения и реабилитации;
  • проведение психодиагностических тестов;
  • контроль за состоянием, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Для предоставления такой медуслуги необходимо иметь направление от врача, с которыми подписана декларация или от психиатра.

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