Появился лунный посевной календарь огородника на апрель 2021 года
14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля в целом благоприятные числа для посевов и посадок всех растений, сообщает "Зелена садиба".
27 апреля – Неблагоприятный день для посева, посадки и пересадки любых растений, согласно лунного посевного календаря огородника на апрель 2021.
Благоприятные дни для посевов и посадки растений в апреле 2021
Картофель, батат, топинамбур лучше сажать с 28 по 30 апреля
Морковь, пастернак – 25-26 и 28 апреля
Свекла- 28 апреля
Редис, репу, редьку– 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля
Петрушку и сельдерей – 18-19, 25-26 и 28 апреля
Лук огородный – 28-30 апреля
Лук на зелень, шнитт-лук –13-14, 18-19 и 25-26 апреля
Лук порей – 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Помидоры, физалис – 13-19, 25-26 и 28 апреля
Сладкий и острый перец – 13-14, 18-19 и 25-26 апреля
Баклажаны – 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля
Огурцы – 15, 18-19, 25-26 и 28 апреля
Капуста на хранение (все виды, кроме листовой) – 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Пекинская капуста, листовая и ранняя белокочанная– 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Кабачки, тыквы и патиссоны– 13-14, 18-19, 25-26 апреля
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Арбузы и дыни – 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля
Фасоль, горох, чечевица, нут, соя – 13-19, 25-26 апреля
Кукуруза, сорго – 18-19, 25-26 апреля
Подсолнечник – 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Салаты – 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Кресс-салат, руккола, острые салаты, листовая горчица– 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля
Шпинат и щавель– 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Мангольд – 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп– 13-14, 18-19, 25-26 апреля
Пряные травы (базилик, мята и др.) – 13-14, 18-19, 23-26 и 28 апреля
Земляника и клубника – 15-19, 25-26 и 28 апреля
Калина, шиповник, боярышник – 18-22, 26, 28-30 апреля
Виноград - 15-19 и 28 апреля
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