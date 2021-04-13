Появился лунный посевной календарь огородника на апрель 2021 года

14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля в целом благоприятные числа для посевов и посадок всех растений, сообщает "Зелена садиба".

27 апреля – Неблагоприятный день для посева, посадки и пересадки любых растений, согласно лунного посевного календаря огородника на апрель 2021.

Благоприятные дни для посевов и посадки растений в апреле 2021

Картофель, батат, топинамбур лучше сажать с 28 по 30 апреля

Морковь, пастернак – 25-26 и 28 апреля

Свекла- 28 апреля

Редис, репу, редьку– 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля

Петрушку и сельдерей – 18-19, 25-26 и 28 апреля

Лук огородный – 28-30 апреля

Лук на зелень, шнитт-лук –13-14, 18-19 и 25-26 апреля

Лук порей – 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Помидоры, физалис – 13-19, 25-26 и 28 апреля

Сладкий и острый перец – 13-14, 18-19 и 25-26 апреля

Баклажаны – 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля

Огурцы – 15, 18-19, 25-26 и 28 апреля

Капуста на хранение (все виды, кроме листовой) – 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Пекинская капуста, листовая и ранняя белокочанная– 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Кабачки, тыквы и патиссоны– 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Арбузы и дыни – 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля

Фасоль, горох, чечевица, нут, соя – 13-19, 25-26 апреля

Кукуруза, сорго – 18-19, 25-26 апреля

Подсолнечник – 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Салаты – 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Кресс-салат, руккола, острые салаты, листовая горчица– 13-14, 18-19, 25-26 и 28 апреля

Шпинат и щавель– 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Мангольд – 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп– 13-14, 18-19, 25-26 апреля

Пряные травы (базилик, мята и др.) – 13-14, 18-19, 23-26 и 28 апреля

Земляника и клубника – 15-19, 25-26 и 28 апреля

Калина, шиповник, боярышник – 18-22, 26, 28-30 апреля

Виноград - 15-19 и 28 апреля

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