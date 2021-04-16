В украинской столице критическая ситуация с ковидом
Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "Обозреватель".
По его словам койки в больницах для больных ковидом есть, но с кислородом ситуация критическая.
Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5 500 коек.
Олег Рубан заявил, что вирус начал вызывать заболевания, прежде всего, у молодежи детей и подростков.
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"Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования", - пояснил Рубан.
Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.
Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.
"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.
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