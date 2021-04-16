18 апреля православные украинцы отмечают память мучеников диакона Агафапода и чтеца Феодула



Раньше этот день называли "Федора", "Федора-ветреница", "Федул", "Федул-ветреник", "Федулы-ветреники", "Ветреник теплый".

С этого дня начинал дуть преимущественно теплый весенний ветер. Даже говорили: "На Федула растворяй оконницу" и "Пришел Федул – теплый ветер подул". В этот день можно начинать снимать зимнее утепление в доме, потому что холода уже не вернутся.

Но считалось, что окна в дом нельзя распахивать просто так, без всяких предосторожностей - открывая их нужно было "заговорить", чтобы нечись и болезни не проникли в дом.

В этот день наблюдали и за погодными приметами - если на дне оврага осталось пятно снега величиной с корову, не больше, то можно было приступать к пахоте.

Приметы 18 апреля

Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидай ненастья и ветреной погоды

День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды

Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями

Нельзя в доме ругаться и кричать в этот день

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