18 апреля православные украинцы отмечают память мучеников диакона Агафапода и чтеца Феодула
Раньше этот день называли "Федора", "Федора-ветреница", "Федул", "Федул-ветреник", "Федулы-ветреники", "Ветреник теплый".
С этого дня начинал дуть преимущественно теплый весенний ветер. Даже говорили: "На Федула растворяй оконницу" и "Пришел Федул – теплый ветер подул". В этот день можно начинать снимать зимнее утепление в доме, потому что холода уже не вернутся.
Но считалось, что окна в дом нельзя распахивать просто так, без всяких предосторожностей - открывая их нужно было "заговорить", чтобы нечись и болезни не проникли в дом.
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В этот день наблюдали и за погодными приметами - если на дне оврага осталось пятно снега величиной с корову, не больше, то можно было приступать к пахоте.
Приметы 18 апреля
- Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидай ненастья и ветреной погоды
- День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – жди устойчивой хорошей погоды
- Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями
- Нельзя в доме ругаться и кричать в этот день
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