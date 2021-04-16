Похвала Пресвятой Богородицы или Суббота Акафиста отмечается в этом году 17 апреля

Православный праздник, посвященный прославлению Божьей Матери выпадает на субботу пятой недели Великого поста.

Главные традиции

В этот день священнослужители рекомендуют посетить службу, помолиться и воспеть хвалу Божьей Матери.

В тексте акафиста к Богородице обращаются словом "взбранная", что в переводе с церковнославянского означает "непобедимая".

Что нельзя делать в Субботу Акафиста

В субботу пятой недели Великого поста верующим разрешается вареная и тушеная пища с растительным маслом, а также немного вина. Мясо, рыба, яйца, молоко остаются под запретом.

В этот день запрещено ссориться, ругаться и допускать любые негативные эмоции.

Также, по канонам Великого поста, в этот период нельзя венчаться, исполнять супружеский долг, предаваться лени, веселью и шумным развлечениям.

Кроме того, 18 апреля православные украинцы отмечают память мучеников диакона Агафапода и чтеца Феодула



Раньше этот день называли "Федора", "Федора-ветреница", "Федул", "Федул-ветреник", "Федулы-ветреники", "Ветреник теплый".

С этого дня начинал дуть преимущественно теплый весенний ветер. Даже говорили: "На Федула растворяй оконницу" и "Пришел Федул – теплый ветер подул". В этот день можно начинать снимать зимнее утепление в доме, потому что холода уже не вернутся.

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