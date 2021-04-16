Похвала Пресвятой Богородицы или Суббота Акафиста отмечается в этом году 17 апреля
Православный праздник, посвященный прославлению Божьей Матери выпадает на субботу пятой недели Великого поста.
Главные традиции
В этот день священнослужители рекомендуют посетить службу, помолиться и воспеть хвалу Божьей Матери.
В тексте акафиста к Богородице обращаются словом "взбранная", что в переводе с церковнославянского означает "непобедимая".
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговки, поманила внушительным бюстом: "Я - как вода..."
Женатый сын Григория Чапкиса попал под чары опасной и свободной Тины Кароль: "Огонь!"
На роскошную виллу Екатерины Кухар наведался незваный гость, не побоялся даже мужа: "Не трогай его..."
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
Что нельзя делать в Субботу Акафиста
В субботу пятой недели Великого поста верующим разрешается вареная и тушеная пища с растительным маслом, а также немного вина. Мясо, рыба, яйца, молоко остаются под запретом.
В этот день запрещено ссориться, ругаться и допускать любые негативные эмоции.
Также, по канонам Великого поста, в этот период нельзя венчаться, исполнять супружеский долг, предаваться лени, веселью и шумным развлечениям.
Кроме того, 18 апреля православные украинцы отмечают память мучеников диакона Агафапода и чтеца Феодула
Раньше этот день называли "Федора", "Федора-ветреница", "Федул", "Федул-ветреник", "Федулы-ветреники", "Ветреник теплый".
С этого дня начинал дуть преимущественно теплый весенний ветер. Даже говорили: "На Федула растворяй оконницу" и "Пришел Федул – теплый ветер подул". В этот день можно начинать снимать зимнее утепление в доме, потому что холода уже не вернутся.
Напомним, что украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»
Как сообщала Politeka, Шмыгаль сделал заявление относительно локдауна по всей Украине: "Ситуация напряженная".
Также Politeka писала, что в Кабмине хотят перейти на отопление дровами: детали законопроекта.