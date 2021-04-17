В Украине возросли штрафы за ложный вызов спасателей, полиции и скорой
Документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн).
Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ - это 1700-3400 грн.
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Совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн.
Кроме того, 18 апреля православные украинцы отмечают память мучеников диакона Агафапода и чтеца Феодула
Раньше этот день называли "Федора", "Федора-ветреница", "Федул", "Федул-ветреник", "Федулы-ветреники", "Ветреник теплый".
С этого дня начинал дуть преимущественно теплый весенний ветер. Даже говорили: "На Федула растворяй оконницу" и "Пришел Федул – теплый ветер подул". В этот день можно начинать снимать зимнее утепление в доме, потому что холода уже не вернутся.
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