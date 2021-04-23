Мать и сестра школьницы, которая покончила с собой из-за буллинга в Запорожье, пожаловались на угрозы

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

В интервью мама и сестра погибшей школьницы рассказали, что она сталкивалась с травлей в школе.

Однажды девочка выбежала из класса в истерике, после того как учитель ее обозвал "необразованной свиньей", несмотря на то, что девочка участвовала в олимпиадах и занималась изучением английского языка.

В свой последний день школьница поела с мамой и попрощалась с ней.

Родители уехали на дачу - когда они были там девочка позвонила и сказала, что очень устала и уснула в маршрутке.

В предсмертной записке девочка упоминала классную руководительницу и учительницу украинского языка и литературы.

Она жаловалась на учителей и до того, как совершила суицид.

Мама обратилась с этой проблемой к классной руководительнице, та высмеяла девочку при всем классе и ситуация ухудшилась.

"Очень жаль девчонку (((( черты довели ребёнка до самого страшного, тфу на вас всех кто обижали девочку!! самые искренние соболезнования", " Если у ребенка уже были попытки суицида, нужно срочно обращаться к докторам.В своей записке девочка пишет, что были у нее несколько попыток суицида. Человек, который однажды это совершил, повторит еще раз. Родители должны были об этом знать!", - пишут украинцы в комментариях.

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